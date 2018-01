Comunidades del Futuro

Sostenibilidad de Organizaciones de base Pro Justicia Social en Comunidades Latinx de California

Solicitamos a participantes por todo California a compartir sus perspectivas sobre los valores y las prioridades que informan la sustentabilidad y los esfuerzos de recaudación de fondos de sus organizaciones. Les pedimos que describieran las fuerzas de sus organizaciones, igual que discutir las barreras que enfrentan al crear sustentabilidad para sus organizaciones y para los movimientos más amplios de la justicia social de los cuales pertenecen.

Resume Ejecutivo

Informe Completo

Sustaining Grassroots Social Justice Organizations in California’s Latinx Communities

We asked participants across California to share their perspectives on the values and priorities that inform their organization’s sustainability and fundraising efforts. We also asked them to describe their organization’s strengths, as well as to discuss the barriers they face in building sustainability for their organizations and for the broader social justice movements of which they are a part.

Executive Summary

Full Report

Recaudación de fondos de la comunidad

El Instituto Comunitario de Entrenamiento para Recaudación de Fondos (siglas en inglés GIFT) trabaja con organizaciones basadas en comunidades multi-raciales de bajos ingresos para ayudarles a construir una base sólida de donantes individuales. Estamos orgullosos de ofrecer estos recursos en español para comunidades Latinas e indígenas en los Estados Unidos:

Cursos de capacitación

GIFT ofrece cursos de capacitación que proporcionan una introducción a la recaudación de fondos. Asi como una mesa necesita cuatro patas para ser fuerte, los participantes aprenden los cuatro elementos necesarios para tener un programa fuerte de recaudación de fondos incluyendo cómo implementar un programa de recaudación que refleje los valores de su organización, y cómo superar el miedo de pedir dinero. Dependiendo de las necesidades de su grupo, también podemos proveer capacitación sobre estrategias eficaces para recaudar fondos, cómo pedir dinero en persona, y cómo crear un plan de recaudación de fondos. Nuestros cursos son interactivos y prácticos. Nuestros facilitadores tienen experiencia recaudando fondos en comunidades latinas, chicanas, e indígenas.

Consultoría

Los grupos que participan en los cursos de capacitación también pueden obtener consultoría en el área de recaudación de fondos en persona. La consultoría le ayuda a integrar lo que se ha aprendido en las capacitaciones de recaudación y cómo aplicar sus conocimientos a su organización. También puede utilizar la consultoría para resolver los desafíos de recaudación de fondos específicos a su organización.

Guía introductoria “Como Recaudar Fondos en su Comunidad,” es una guía introductoria de 40 páginas que describe las estrategias de recaudación de fondos en la comunidad más comunes y exitosas. Tanto las organizaciones pequeñas, que tengan personal o sean operadas por voluntarios, que tengan experiencia recaudando fondos o no – todas pueden utilizar las estrategias mencionadas en esta guía. Esta disponible en formato impreso y electrónico.

Guía para facilitadores Utilice nuestra guía para facilitadores, de más de 100 páginas en español, para ayudarle a capacitar a otros en la recaudación de fondos. Es ideal para el/la presidente/a del comité de recaudación de fondos de su organización o personal encargado de recaudación que están encargados para capacitar el resto del personal, miembros de la junta directiva o voluntarios. Es una guía fácil de utilizar que incluye:

Diferentes actividades para desarrollar durante un taller. Las páginas adjuntas a los talleres contienen hojas de ejercicios para ser copiadas y distribuidas entre los par­ticipantes del taller.

Un glosario de términos comunes en la recaudación de fondos.

Ejemplos de organizaciones con sede en comunidades latinas e inmigrantes que han sido exitosas en la recau­dación de fondos en sus comunidades.

La guía está diseñada para personas que ya tienen cierta experiencia en recaudación de fondos y que quieren capacitar a otros en su organización. Esta disponible en formato electrónico.

Grassroots Institute for Fundraising Training (GIFT) works with organizations based in communities of color and low-income communities to help them build a strong individual donor base. We are pleased to specifically offer resources in Spanish for Spanish-speaking immigrant communities in the United States. All of these resources are only available in Spanish.

Fundraising Training

We provide one-day and two-day trainings that provide an in-depth introduction to grassroots fundraising. Like a table that needs four legs to be sturdy, participants will learn the top four things needed for a strong fundraising program, how to connect values to fundraising, and explore and overcome discomfort and fear of asking for money. Depending on your needs, we can also cover effective fundraising strategies, how to ask for money in-person, and how to create a fundraising plan. Our trainings are interactive and hands-on, and our trainers are experienced fundraisers from Latino, Chicano, and indigenous communities.

Fundraising Consulting

Groups that participate in the training can also receive one-on-one fundraising consulting. Consulting helps you take what you learned in the training and figure out how to apply it to your organization. You can also use the consulting to address fundraising challenges that are specific to your organization.

Grassroots Fundraising Guide

Called “Cómo Recaudar Fondos en Su Comunidad,” our 40-page introductory guide outlines the most common and successful grassroots fundraising strategies. Small organizations, those with staff or run by volunteers, who have experience with fundraising or not–all of you can use the strategies outlined in this guide. Available in print and digital formats. Spanish only.

Training Toolkit

Use our facilitator’s guide of 100+ pages in Spanish to help you train others in grassroots fundraising. It is great for the chair of your organization’s fundraising committee or development staff who are training other staff, board members, or volunteers. It is a user-friendly guide with curriculum, handouts, and a glossary of common fundraising terms. It is meant for people who already have some fundraising and facilitation experience who want to teach others in their organization. Available electronically.